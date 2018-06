Ontdek mee nieuwe namen van 14 wijkpaadjes 16 juni 2018

Verschillende wijkpaadjes in Sint-Jozef Rijkevorsel hebben een nieuwe speelse naam gekregen, denk maar aan het Kortjakjepad, Ozewiezewozepad of Hoddebedotpad. De nieuwe benamingen, gekozen door de inwoners van Rijkevorsel, zijn gebaseerd op oude rijmpjes, spelletjes of liedjes. Vandaag is iedereen welkom op de officiële openingswandeling, uitgestippeld door Toerisme Rijkevorsel. Het vertrek is voorzien om 14 uur aan de Sint-Jozefkerk. (VTT)