Okra schenkt cheque van 1.200 euro voor fietsen tegen kanker Toon Verheijen

26 februari 2019

15u44 0

Okra Dansgroepen heeft een mooi bedrag van 1.200 euro geschonken aan een fietsteam dat deelneemt aan de 1.000 kilometer tegen kanker. Het geld is de opbrengst van een dansverbroedering die op 14 februari werd georganiseerd in het parochiecentrum van Sint-Jozef Rijkevorsel. “Het was een heel leuke bijeenkomst”, vertelt de drijvende kracht Emmy Van Erwegen. “Verschillende groepen deden mee en er kon ook vrij gedanst worden.” Mieke Boeckx en Marc Desmet, die deel uitmaken van een team dat gaat fietsen tegen kanker, zijn blij met het geld. “Om te mogen deelnemen aan de actie moet je als team 5.000 euro verzamelen. Met dit mooie bedrag komen we dus al een heel eind ver.” De 1.000 kilometer tegen kanker vindt plaats op 30 en 31 mei en 1 en 2 juni. Het gaat om vier ritten van telkens 250 kilometer.