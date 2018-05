Negen kilometer hoogspanning onder de grond 01 juni 2018

Elia plant om vanaf eind 2018 twee nieuwe ondergrondse 150kV-kabelverbindingen aan te leggen tussen het hoogspanningsstation in Rijkevorsel en dat in Beerse. De kabels hebben een lengte van ongeveer negen kilometer en zouden eind 2019 geplaatst moeten zijn. Deze twee nieuwe kabelverbindingen hebben als doel het lokale hoogspanningsnet in de Noorderkempen te versterken en ondersteunen. In de regio is er een overvloed aan energie die afkomstig is van de glastuinbouw met hun warmtekrachtkoppelingen. (VTT)