N14 weer bijna open voor verkeer 23 maart 2018

02u57 0 Rijkevorsel Als de weersomstandigheden het toelaten zal de N14 Hoogstraatsesteenweg-Gammel-Leemputten op 31 maart weer open gaan voor het verkeer. Onmiddellijk na de heropening zullen er werken starten op de Sint-Lenaartsebaan tussen Hoogstraten en Sint-Lenaarts.

Hoogstraten





De N14 werd in het najaar van 2017 afgesloten voor de aanleg van een nieuwe riolering en een nieuw wegdek in een deel van de Kleine Gammel, een deel van de Heesbeekweg, Auwelijn en in stukken van Bergsken, Hoge Putweg, Klaterstraat, Kruisboogweg, Achtel en Gammel.. Het verkeer van Hoogstraten naar Rijkevorsel moest al die tijd omrijden via Sint-Lenaarts. Nu naderen de weken hun einde. De betonnen boorden en de bermen zijn afgewerkt en de resterende delen van het fietspad worden weer aangelegd. Vanaf maandag 26 maart worden de betonstraatstenen geplaatst. Op vrijdag 30 maart 2018 wordt de toplaag en de markering aangebracht, zodat de rijbaan op zaterdag 31 maart opnieuw opengesteld kan worden.





De werken zijn dan net op tijd gedaan, want op 4 april gaat de N115 tussen Hoogstraten en Sint-Lenaarts afgesloten worden voor werken. Het verkeer dat vanuit Hoogstraten naar Sint-Lenaarts wil, zal dan via Rijkevorsel moeten omrijden. Het wegdek van de Hees/Hoogstraatsebaan (N115) is grotendeels versleten en aan een grondige onderhoudsbeurt toe. Daarom wordt het asfalt in beide richtingen vernieuwd tussen de rotonde met de Hinnenboomstraat - Hees in Hoogstraten en de rotonde met de Kloosterstraat - Eester in Sint-Lenaarts. (VTT)