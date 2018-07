Moordpoging op kippenboer: Nederlandse verdachte aangehouden 05 juli 2018

De Nederlandse politie heeft een hoofdverdachte opgepakt voor de moordpoging op kippenboer Nick Leemans (29) uit Rijkevorsel in april vorig jaar.





"Een 42-jarige man uit Breda, tevens kaderlid van de motorclub Kings Syndicate is dinsdag op verzoek van de Belgische politie in Oosterhout aangehouden", bevestigt de politie in Nederland. "Hij wordt verdacht van een liquidatiepoging die donderdag 6 april 2017 plaatsvond in België."





De moordpoging gebeurde aan Gammel in Rijkevorsel. "Het slachtoffer (Leemans, red.) werd op het erf van zijn landbouwbedrijf opgewacht door twee personen. Bij thuiskomst werd hij direct viermaal in zijn lichaam geschoten. Hij raakte hierbij levensgevaarlijk gewond."





De Nederlandse politie voerde ook een huiszoeking uit bij de man en nam gegevensdragers in beslag. Zowel de verdachte als het in beslag genomen materiaal zullen aan de politie in ons land worden overgedragen. (JVN)