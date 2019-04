Leerlingen Het Klein Moleke schenken geld van vastenactie aan Toon Verheijen

15u13 0 Rijkevorsel De gesubsidieerde vrije kleuterschool Het Kleine Moleke organiseert elk jaar tijdens de vasten allerlei acties, waarbij de opbrengst steevast naar een goed doel gaat. Dit jaar koos de school voor het OCMW van Rijkevorsel.

De kleuters van Het Kleine Moleke overhandigden een bedrag van 211 euro. Tijdens de vastenmaand stimuleren de juffen van Het Kleine Moleke de kinderen om thuis kleine karweien uit te voeren in ruil voor een centje voor een goed doel. De kleuters van de klas van juffrouw Ilse en juffrouw Veerle zetten hun beste beentje voor: Jasmin had de tafel gedekt, Warre was patatjes gaan halen bij zijn moeke, Denzel en Serena poetsten de zetel, Amélie hielp bij het verzorgen van de baby en Lucas hielp de papa in de tuin met het hout stapelen. Naast de acties van de kinderen organiseert Het Kleine Moleke tijdens de vasten ook wekelijks een koffiestop voor de ouders, wat eveneens geld in het laatje bracht. Alle verdiende centen verdwenen vervolgens in een grote spaarpot. Het resultaat is een mooi bedrag van 211 euro. Het verzamelde bedrag komt terecht in een pot waarmee het OCMW kinderen die opgroeien in een gezin met financiële moeilijkheden ondersteuning biedt. Zo krijgen deze kinderen de mogelijkheid om aan een voordelig tarief deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten in de gemeente.