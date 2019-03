Leerkrachten De Wegwijzer houden ludiek actie Toon Verheijen

20 maart 2019

17u13 0 Rijkevorsel De leerkrachten van de gemeentelijke lagere school De Wegwijzer sloot woensdag in tegenstelling tot heel wat andere scholen haar deuren niet, maar het leerkrachtenkorps sloot zich wel aan bij de staking op een ludieke manier.

“We wilden opzettelijk niet staken omdat je dan ouders ook met opvangproblemen opzadelt”, klinkt het bij het leerkrachtenkorps. De leerkrachten tooiden zichzelf met sandwichborden om hun boodschap duidelijk te maken. De eisen waren duidelijk. “Wij willen een duurzaam plan voor het onderwijs en meer steun voor beginnende leerkrachten. Ook de hele administratie kan anders. We ijveren ook voor meer helpende handen in de klas. Wij willen lesgeven en opvoeden. Kinderen met noden zijn van harte welkom op onze school. Geef ons dan alsjeblief ook de middelen om deze kinderen te ondersteunen. Geef ons ook de middelen om alle kinderen te ondersteunen. Een kind hoeft echt geen etiket te hebben om recht te krijgen op extra zorg. Brede basiszorg voor iedereen wordt er verwacht vanuit de beleidsvoerders, kunnen we dan ook rekenen op de middelen om die te bieden? Moeten jonge leerkrachten echt afhaken, omdat zij door de bomen het bos niet meer zien?”