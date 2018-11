Land- en tuinbouwers dienen 141 schadedossiers in Droogte van 2018 erkend als landbouwramp Toon Verheijen

05 november 2018

10u18 1 Rijkevorsel De aanhoudende droogte van deze zomer is door de Vlaamse regering erkend als landbouwramp. Land- en tuinbouwers krijgen nu tot februari 2019 de tijd om hun dossier te vervolledigen.

Op vrijdag 26 oktober werd de droogte van 2 juni tot 6 augustus 2018 definitief erkend als landbouwramp. Op basis van waarnemingen van het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) wordt het hele Vlaamse grondgebied tot schadegebied gerekend. De gewassen en aanplantingen die in aanmerking voor een schadevergoeding zijn groenten, akkerbouwgewassen, nijverheidsgewassen, voedergewassen, fruitteelt, sierteelt en boomkweek.

De totale schadevergoeding per schadelijder bedraagt maximaal 62.400 euro. In Rijkevorsel heeft de gemeentelijke schadecommissie in totaal 141 schadedossiers behandeld. Nu de landbouwramp officieel erkend is, hebben land- en tuinbouwers drie maanden de tijd - tot en met 28 februari 2019 - om een tegemoetkomingsaanvraag in te dienen bij de provinciale buitendienst van het Departement Landbouw en Visserij.