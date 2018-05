Kinderclub wordt vernieuwd 08 mei 2018

Een aannemer start nog deze maand met renovatiewerken in de Kinderclub. Door de verhuis van de bibliotheek naar het nieuwe gebouw aan de Hoogstraatsesteenweg, maakt de gemeente ervan gebruik om de Kinderclub uit te breiden. Er zullen na de nodige afbraakwerken, aanpassingen gebeuren aan buiten- en binnenschrijnwerk en aan het sanitair. De verwarming zal vernieuwd worden. Er worden ook elektriciteits- en schilderwerken uitgevoerd en er komt nieuwe vloerbedekking. De gevel wordt ook geïsoleerd. De werken moeten klaar zijn in oktober. Het kinderdagverblijf blijft in gebruik tijdens de werken. De aannemer zal de werken zo organiseren dat de werking niet in het gedrang komt en dat er zo weinig mogelijk overlast is van geluid en stof. (VTT)