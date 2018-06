Kinderclub Sint-Jozef en De Schakel krijgen nieuwbouw 13 juni 2018

De Kinderclub Sint-Jozef en De Schakel hebben hun gloednieuwe locatie officieel ingehuldigd. De Kinderclub is de buitenschoolse kinderopvang voor de deelgemeente van Rijkevorsel. "De Kinderclub was vroeger gehuisvest in De Chalet op dezelfde locatie in de Pioenstraat, maar vooral de laatste jaren was het gebouw veel te klein geworden", zegt schepen van Kinderopvang Jos Boeckx. "Er kwam meer en meer vraag van ouders van jonge kinderen voor opvang." Daarop besloot de gemeente dan maar om voor een nieuwbouw te gaan. "Het probleem van de capaciteit is nu volledig opgelost en we beschikken nu ook over een moderne infrastructuur", aldus de schepen. We hebben nu ook een tuin die veel ruimer is en bij mooi weer is dat echt een speelparadijs voor de kinderen. We gaan De Kinderclub tijdens de zomer dan ook gebruiken als uitvalsbasis voor de Speelpleinwerking Kiekeboe."





Omdat het gebouw toch groot genoeg was, hebben ook de vrijwilligers van De Schakel een plaats gekregen. De organisatie bestaat uit achttien vrijwilligers die zich inzetten voor mensen in moeilijkheden in Rijkevorsel. "De Schakel heeft er haar tweedehandswinkel kunnen openen", zegt Jos Boeckx. Met de nieuwe vestiging hoopt De Schakel dat nog meer inwoners de weg naar de winkel en hun activiteiten weten te vinden. (VTT)