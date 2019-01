Kerstbomen worden opgehaald op 9 en 10 januari Toon Verheijen

07 januari 2019

11u25 0 Rijkevorsel De technische dienst van de gemeente gaat op woensdag 9 en donderdag 10 januari de kerstbomen ophalen vanaf 8 uur ’s morgens. Alleen echte naaldbomen worden opgehaald.

De bomen mogen ook niet meer in een pot of mand staan en uiteraard moet ook de kerstversiering verwijderd zijn. Er zijn vier ophaalzones bepaald met telkens een aantal ophaalpunten per zone.

Zone 1 : kruispunt Kleine Gammel – Heesbeekweg, kruispunt Gammel/Achtel, aan de kapel van Achtel, kruispunt Bremstraat/Koekhoven en kruispunt Markweg/Achterstede

Zone 2: hoek Stevennekens/Oude Goorstraat, inrit Gemeentebos (aan kapel), aan bushokje Meir, aan de nieuwbouw BKO in de Pioenstraat, aan de kerk Sint-Jozef, aan de site Sas, Donk (tegen Stevennekens), aan speelweide in de Vaerenvelden en in de Appelstraat (3).

Zone 3: hoek Oude Baan/Sint-Lenaartsesteenweg, kerkhof Rijkevorsel Centrum, Molenakkers (61), kruispunt Kardinaal Cardijnlaan/Sint-Willibrordusstraat en kruispunt Hoogstraatsesteenweg/Wilgenstraat.

Zone 4: hoek Helhoekweg/Lozenhofstraat, speelterrein Oud Lo, brandweerkazerne Looiweg, Prinsenhof (Prinsenpad) op parking recht tegen haag, aan Brug 8, op de hoek Bochtenstraat/Merelstraat, aan kerststal Dorp en op de hoek Binnengeleg/Oostmalsesteenweg (grasveld).