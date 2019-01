Karel Roefs en Jos Boeckx ereschepen Toon Verheijen

29 januari 2019

De gemeenteraad heeft de voormalige schepen Jos Boeckx en Karel Roefs de titel van ere-schepen toegekend. Jos Boeckx was schepen voor SNR-GB (nu ProVeussel) tussen 2 januari 2007 en 2 januari 2019. Hij kwam nog op met de verkiezingen, maar geraakte niet meer verkozen. Hij had daarvoor al te kennen gegeven de fakkel te willen overdragen aan de jeugd. Karel Roefs was schepen voor sp.a tussen 2 januari 2001 en 2 januari 2013. Sp.a kwam bij de vorige verkiezingen niet meer op.