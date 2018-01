Kampioenenfeest BK veldrijden kan voor hinder zorgen 02u40 0

Supportersvereniging 'Wielervrienden Williams Place' hoopt zowel in het weekend van 13 en 14





januari als het weekend van 3 en 4 februari een kampioenenfeestje te houden en heeft daarvoor al de nodige vergunningen aangevraagd bij de gemeenten.





Dit weekend vindt het BK veldrijden plaats in Koksijde. Op 3 en 4 februari 2018 wordt dan weer het WK veldrijden gereden in Valkenburg. Rijkevorsel telt met Toon en Thijs Aerts twee veldrijders die een reële kans maken op het behalen van een Belgische en/of Wereldtitel bij de U23 beloften en/of elite.





Wint één van de twee een gouden medaille tijdens één van deze kampioenschappen dan zal supportersclub Wielervrienden William's Place een kampioenenfeest organiseren. Bij het behalen van de Belgische titel zal het feest plaatsvinden op zondag 14 januari om 19 uur en bij een wereldtitel op zondag 4 februari om 19 uur. Het einde is voorzien om middernacht.





Indien het kampioenenfeest doorgaat, zal dit mogelijk enige hinder met zich meebrengen. Hoek zal dan volledig afgesloten worden voor doorgaand verkeer van 15 uur tot en met 2.00 uur 's nachts ter hoogte van café William's Place. De Oostmalsesteenweg zal afgesloten worden ter hoogte van parking Joma en Oxfam Wereldwinkel. Hoek wordt ook afgesloten ter hoogte van het kruispunt met Vinkenpad en de Looiweg.





Er zullen omleidingen voorzien worden. (VTT)