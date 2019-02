Jonge wielerfanaten organiseren eigen retrobeurs Toon Verheijen

27 februari 2019

14u53 0 Rijkevorsel De twee jonge wielerfanaten Tommy Laeremans (17) en Kobe Siemons (16) organiseren dit weekend voor de eerste keer een echte retrofietsbeurs. Zo’n drie jaar geleden startten de twee hun eigen bedrijfje Toriko Bikes gespecialiseerd in het oplappen van oude koersfietsen. “Al 25 standhouders hebben toegezegd. We schrikken er zelf van.”

Ze waren beiden amper 14 jaar toen ze Toriko Bikes oprichtten. Tommy Laeremans en Kobe Siemons reden toen samen bij WAC Team. Kobe rijdt voortaan enkel nog recreatief, maar heeft de fietsmicrobe nog altijd te pakken. Hij werkt ook in een fietsenwinkel in Rijkevorsel. Tommy rijdt nog altijd en droomt van een profcarrière. Toch hebben beide jongeheren hun bedrijfje Toriko Bikes nog niet opgegeven en organiseren ze nu zelfs voor de eerste keer een eigen retrobeurs. “Daar droomden we ook al een tijdje van. Er waren mensen die vertelden dat we de zoveelste beurs zouden worden, maar we hebben toch meteen 25 standhouders weten overtuigen. Ze komen zelfs uit Duitsland en Nederland hier naartoe. Niet slecht voor een eerste keer. Zeker als je weet dat een van de grootste beurzen in Nederland ooit gestart is met vijftien standhouders. Dat sterkt ons vertrouwen.”

Rijkevorsel Groot scherm

De beurs vindt plaats in ’t Centrum in Rijkevorsel op 3 maart. De dag dat echte wielerfanaten misschien ook liever voor de buis zitten om de wedstrijd Kuurne-Brussel-Kuurne te volgen. “Maar daar hebben we iets op gevonden, want we plaatsen een groot scherm”, lachen Tommy en Kobe. “Bezoekers kunnen dus ook genieten van de wedstrijd en iets drinken ondertussen. Hopelijk kunnen we er een jaarlijks weerkerende beurs van maken. We gaan nu eerst afwachten hoeveel bezoekers er komen en dan zullen we zien of we het in dezelfde zaal doen of moeten uitkijken naar iets anders. We zijn best wel wat zenuwachtig.”

Rijkevorsel Retro

Colnago en Union. Het zijn maar twee merken van retrofietsmerken die in zijn. Die merken zullen dus zeker wel te vinden zijn zondag. “De bedoeling is dat de standhouders fietsen of onderdelen van oude fietsen verkopen. Voorwaarde is wel dat de fietsen van voor 1990 zijn. Er is nog altijd wel een markt voor. Vroeger maakten we met ons bedrijfje van oude fietsen wel nieuwe fietsen. We hebben het roer omgegooid. Een retrofiets blijft nu ook echt een retrofiets met echt oude onderdelen. Het wordt wel moeilijker om onderdelen te vinden, maar het lukt nog altijd wel. De prijzen variëren sterk. Het is maar wat een zot geven wil (lacht). Om maar een voorbeeld te geven: onlangs zagen we ergens dat er een pistefiets werd verkocht voor 20.000 euro.” Kobe heeft in de tuin ook een tuinhuis mogen verbouwen tot werkplaats. Tegenwoordig voeren ze ook al herstellingen uit aan oude exemplaren. “We worden er niet rijk van, maar we verdienen er toch wel een zakcentje mee. Fietsen is best wel een dure hobby dus dat is mooi meegenomen (lachen).”

De beurs vindt plaats in zaal ‘t Centrum in Rijkevorsel tussen 10 en 16 uur.