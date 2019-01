Jonge vrouw met drugs betrapt na bezoek aan nachtwinkel JVN

25 januari 2019

11u52 0

De 24-jarige B.P. uit Rijkevorsel riskeert een voorwaardelijke gevangenisstraf van 4 maanden en een geldboete voor het bezit van drugs. De vrouw liep in 2017 tegen de lamp. Samen met haar toenmalige vriend werd ze door de politie aan de kant gezet. “De politie hield die avond een nachtwinkel in de gaten waar drugs werd verhandeld. B.P. is de winkel binnen geweest, en werd even later gecontroleerd door de politie”, vertelt de openbare aanklager. De vrouw was in het bezit van enkele grammen MDMA. “Maar in de nachtwinkel had ze alleen drank gekocht. Die drugs had ze al bij van thuis”, vertelt de advocaat van de vrouw. “Ze had op dat moment een relatie met een zware drugsgebruiker en gebruikte af en toe ook zelf wat. Ze heeft die relatie intussen beëindigd.” Vonnis op 22 februari.