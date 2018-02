Jeugdplay-in lokt 38 muzikanten 16 februari 2018

De Koninklijke fanfare Sint-Catharina Hoogstraten organiseerde onlangs voor de tweede maal een jeugdplay-in. Het opzet was om jonge muzikanten die een blaas- of slaginstrument spelen samen te laten musiceren. De jongeren werden opgedeeld in twee groepen. De jongste groep (15 muzikanten) werd begeleid door Inge Sprangers. Haar man, Jan De Maeseneer, dirigeerde de oudste groep met 23 muzikanten. Beide groepen repeteerden gedurende een dag aan een viertal muziekstukken om tegen 19 u uureen optreden te geven voor vrienden en familie. De deelnemers kwamen uit Wortel, Rijkevorsel, Merksplas, Minderhout en Hoogstraten.





(VTT)