Jeugd houdt het rustig tijdens Poortje Pik 02 mei 2018

02u30 0 Rijkevorsel De jeugd van Rijkevorsel lijkt te hebben geluisterd naar de oproep om Poortje Pik in eerste instantie ludiek te houden. Al was toch duidelijk aan een aantal spullen dat de eigendom van buurtbewoners betreden moet zijn geweest.

Op de rotonde in het centrum werd alles verzameld dat de nacht voordien loszit op straat en in voortuintjes. Daartussen ook nieuwe gele containers, stenen beelden van eenden, een aanhangwagen en een héél grote haspel met kabel die vermoedelijk van een werf is meegenomen. Ook opvallend: een pasgeboren Simon was zijn verwelkomingsbord kwijt.





"Ach ik zie het ludieke er wel van in", zegt Jos Van Den Broeck die een grote blauwe container kwam halen voor zijn zoon die Williams Place uitbaat. "We hadden onze voorzorgen genomen. Zolang er geen diefstallen of vandalisme gepleegd worden, kan ik me er wel in vinden." Ook een opa kwam met zijn twee kleinkinderen een kijkje nemen. "Wij zijn niets kwijt, maar kwamen eens naar de buit kijken. Die haspel, daar moeten ze toch werk mee gehad hebben (lacht)."





Vermoedelijk hadden de jongeren ook door dat ze nauwlettend in de gaten werden gehouden door drie bewakingscamera's die allemaal op de rotonde gericht worden. Politieploegen patrouilleerden daarnaast de hele nacht door. (VTT)