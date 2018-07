Houten paletten gaan in vlammen op 26 juli 2018

02u33 0

De brandweerzone Taxandria Post Rijkevorsel werd woensdagnamiddag rond 15 uur opgetrommeld voor een brand aan Klein Gammel. Achter een serre van een tomatenkweker had een grote stapel houten paletten vuur gevat. Het was de kweker zelf die brand had opgemerkt en de hulpdiensten verwittigde. "Naast te paletten is er ook nog een deel van het aanpalende weiland mee in vlammen opgegaan, zo'n twintig vierkante meter. De eigenaar heeft wel geluk gehad dat de wind in de 'goede' richting stond, want anders had volgens de brandweer de schade veel groter kunnen zijn", aldus Els Delafaille van de politiezone Noorderkempen.. (VTT)