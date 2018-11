Hoogspanningslijn krijgt krullen zodat vogels er niet tegen vliegen Toon Verheijen

13 november 2018

13u19 0 Rijkevorsel De beheerder va het Belgische hoogspanningsnet Elia, is gestart met het plaatsen van 1.300 vogelkrullen op de hoogspanningslijn tussen Sint-Job-in-‘t-Goor (Brecht) en Rijkevorsel over een lengte van vier kilometer. De vogelkrullen moeten ervoor zorgen dat vogels de kabels beter zien hangen en er niet tegen vliegen.

Een vogelkrul is een bebakening die op de aardingskabel wordt gemonteerd en ervoor zorgt dat de hoogspanningslijn voor vogels zichtbaarder wordt.

“Zo neemt het risico op aanvliegingen af”, vertelt Ilse Tant van Elia. “Het project wordt uitgevoerd in samenwerking met Natuurpunt.”

In 2012 voerden Natuurpunt, Natagora, Vogelbescherming Vlaanderen en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek een gezamenlijke studie uit. Deze bracht de meest kritieke zones in kaart waar het risico op aanvliegingen het grootst is: 3,4% van Elia’s bovengrondse elektriciteitsnet vormt een risico voor vogels. Sindsdien is Elia gestart met het geleidelijk plaatsen van bakens in deze zones. Ook de hoogspanningslijn tussen Sint-Job-in-‘t-Goor en Rijkevorsel vertoonde uit studies van 2012 en 2016 een verhoogd risico op aanvliegingen. De bebakeningsprojecten van Elia werden al succesvol uitgevoerd in Oudenaarde, tussen Zeebrugge en Dudzele (Stevin-project) en in Awirs. De eerste resultaten op deze verbindingen zijn heel positief. Zo verlaagde het aantal aanvliegingen op de lijn in Oudenaarde met 97% na de plaatsing van de vogelbebakening.

Groot onderhoud

Elia haalde eerder deze maand de lijn tussen Sint-Job-in-‘t-Goor en Rijkevorsel tijdelijk uit dienst om enkele geplande onderhoudswerken uit te voeren. “Dit vormt de ideale gelegenheid om de vogelkrullen te plaatsen. Wanneer de lijn terug in dienst wordt genomen, zal de plaatsing van de bebakening dan ook afgerond zijn”, aldus Tant nog.