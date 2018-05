Hoogspanningskabels gaan ondergronds 25 mei 2018

Netwerkbeheerder Elia organiseert op 4 en 11 juni een informatieavond over geplande werken tussen Rijkevorsel en Beerse. Elia wil tussen de hoogspanningsstations in beide gemeenten nieuwe ondergrondse 150kV-kabels leggen. Momenteel loopt daarvoor het openbaar onderzoek. De werken zouden dan dit najaar nog kunnen starten. Tijdens de informatieavonden kan iedereen alles te weten komen over het doel, de timing, de impact en de uitvoering van de werken. De eerste infoavond vindt plaats op 4 juni in het gemeentehuis van Rijkevorsel en de tweede in GC 't Heilaar op 11 juni, telkens van 17 tot 20 uur. (VTT)