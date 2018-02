Hoge snelheden bij achtervolging op bestelwagen 08 februari 2018

Agenten van de politiezones Turnhout en Noorderkempen hebben woensdagmiddag de achtervolging ingezet op een bestelwagen. De achtervolging op de witte bestelwagen begon na een interventie in Beerse. De bestuurder van de bestelwagen vluchtte met hoge snelheid weg. Van Beerse ging het naar Rijkevorsel. De achtervolging eindigde uiteindelijk in Merksplas. Daar kon het voertuig tot stilstand worden gebracht en de bestuurder opgepakt. Het was gisteren nog niet duidelijk waarom de bestuurder wegvluchtte. Bij de achtervolging werden hoge snelheden gehaald. Verscheidene weggebruikers moesten zich uit de voeten maken om een aanrijding met de bestelwagen te vermijden. (JVN)