Hermans geeft drie heftrucks tricolore jasje 15 juni 2018

Heftruckbedrijf Hermans Heftrucks uit Rijkevorsel is helemaal mee met de WK-hype. Het bedrijf heeft drie heftrucks in de driekleur gezet en leent die nu uit aan de WK-dorpen in de regio. "Organisatoren van WK-dorpen mogen die gratis gebruiken tijdens hun evenement in ruil voor zichtbaarheid", zegt Ron van der Flaas, marketingverantwoordelijke bij Hermans Heftrucks. De bezoekers van de WK-dorpen van Turnhout, Oostmalle en Rijkevorsel kunnen zich alvast aan deze speciale heftrucks verwachten." Medewerkers van Hermans Heftrucks mogen overigens maandag ook vroeger stoppen om op tijd te zijn voor de wedstrijd België- Panama. (VTT)