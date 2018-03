Halfvastenstoet sluit carnavalsjaar in de Noorderkempen af 12 maart 2018

De 44ste editie van de jaarlijkse Halfvastenstoet lokte zondag opnieuw een massa toeschouwers naar het centrum van Rijkevorsel. De Halfvastenstoet is traditioneel de afsluiter van het carnavalsseizoen in de Noorderkempen. Een van de weinige echt Rijkevorselse deelnemers, was de groep van de Kleine Markske Jongeren met 'Army of Lovers'. Zij hadden zelfs een vliegtuigje bij dat omhoog en omlaag ging. De stoet zelf is uiteindelijk zonder incidenten verlopen. Alle bestuurders moesten op voorhand ook een ademtest afleggen en onderweg werd ook het geluid van de wagens gemeten. Helemaal gedaan is het feestjaar wel nog niet, want in april volgt er nog een groot afsluitend carnavalbal. (VTT)