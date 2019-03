Halfvastenstoet lokt massa volk voor 45ste editie Toon Verheijen

31 maart 2019

16u53 4 Rijkevorsel De 45ste editie van de Halfvastenstoet trok ook dit jaar weer honderden bezoekers naar het centrum om een van de meer dan veertig praalwagens te bewonderen.

De organisatie probeert al enkele jaren om het niveau van de wagens omhoog te krikken en dat was ook dit jaar weer te merken. En zoals het een echte burgemeester betaamt, was ook Dorien Cuylaerts (N-VA) helemaal in carnavalsstemming. Samen met haar kinderen en man trok ze verkleed op straat op.

Veiligheid primeerde ook dit jaar want voor en na de stoet werden ademtests afgenomen. Voor, tijdens en na de optocht is er een algemeen verbod (voor alle drankgelegenheden) om drank te serveren uit glas. De boxen op de wagens moeten naar binnen gericht worden en mogen niet luider staan dan 95 decibel. Maar gelukkig werd de stoet één groot feest zonder grote incidenten.