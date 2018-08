Grote attractiedag aan De Valk 06 augustus 2018

02u38 0

De speelpleinwerking Kiekeboe organiseert op 24 augustus in samenwerking met de Gezinsbond een grootse attractiedag in en rond het sportcentrum De Valk. Dit is een toffe speeldag met onder andere verschillende uitdagende springkastelen, een ballenbad, een hindernissenparcours, een schminkstand en allerlei initiatielessen. In de namiddag is er een show van 'Clown de Selle'. Hij zal samen met de kinderen allerlei knotsgekke toverkunstjes uitvoeren. De boterhammendoos mag die dag thuisblijven want alle kinderen worden getrakteerd op lekkere frietjes met een curryworst. De attractiedag start om 9.30 uur aan het sportcentrum De Valk. Inschrijven kan via speelpleinwerking Kiekeboe of via de Gezinsbond. (VTT)