Grootste brandweeroefening ooit in Breebos: 150 hulpverleners rukken uit voor cannabisplantage, illegale fuif en intiem koppeltje Toon Verheijen

22 maart 2019

21u59 0 Rijkevorsel Met man en macht rukten de hulpdiensten vrijdagavond uit naar Winkelcentrum Breebos. Daar woedde een hevige brand. Althans, dat was het scenario van de grootste brandoefening ooit van de zone Taxandria. Alles werd in het geheim voorbereid, zodat geen enkele brandweerman op voorhand wist wat hem te wachten stond. “ Het komt zelden voor dat we zo’n oefening kunnen houden”, aldus postoverste van Rijkevorsel Dave De Keyser.

Het is 19 uur vrijdagavond. Bij de noodcentrale komt een brandmelding binnen voor de leegstaande gebouwen in winkelcentrum Breebos. Eigenlijk zou er niemand aanwezig mogen zijn, toch staat er iemand in het gebouw die weigert de brandweer binnen te laten. Vanuit de kelder komt plots veel rook en de uitgerukte teams trommelen de omliggende brandweerkorpsen op. Er blijken meerdere mensen aanwezig te zijn. Terwijl ze uit het inferno proberen te ontsnappen, geraken ze gewond. In de kelder treft de brandweer een cannabisplantage (opgebouwd met echte materialen, red.) aan.

Volgend probleem: in de bowlingbaan ernaast blijkt een feestje aan de gang te zijn, en enkele fuivers geraken bedwelmd door de rook. In de voormalige beenhouwerij organiseren enkele werknemers een barbecue, en elders in het gebouw heeft een verliefd koppeltje een intiem plekje opgezocht.

Het scenario was tot in de kleinste puntjes uitgestippeld. “Slechts enkele mensen waren ervan op de hoogte”, vertelt Dave De Keyser van de brandweerzone Taxandria post Rijkevorsel. “Dit was echt wel een uitgelezen kans voor ons om op deze schaal te oefenen.”

Machtsontplooiing

Het was indrukwekkend om kort na 19 uur de volledige machtsontplooiing op gang te zien komen. Eerst enkele voertuigen van de brandweer Rijkevorsel als lokaal korps, maar zij kregen al snel versterking van de omliggende korpsen van Turnhout, Merksplas, Hoogstraten en Ravels. Ook de brandweer Midden-West-Brabant van Baarle-Nassau nam deel. Daarnaast ook het Vlaams Kruis, het Rode Kruis en MUG-teams. Alles samen moesten ze 21 ‘gewonden’ verzorgen en was er ook sprake van vier vermiste personen. Zo'n 150 hulpverleners waren actief op het terrein.

“Zo’n oefening is ideaal om onze mensen in realistische omstandigheden te laten oefenen met rook en vuur. Het is ook de manier bij uitstek om bepaalde technieken onder de knie te krijgen. Je leert ook als hulpdiensten elkaars handelen beter kennen.”

Crisiscentrum

Zelfs burgemeester Dorien Cuylaerts spendeerde haar vrijdagavond aan de oefening. Het Gemeentelijk Coördinatiecomité - het crisiscentrum zeg maar - werd immers samengeroepen in het gemeentehuis voor wat uiteindelijk ‘een grote ramp' bleek te zijn. “Deze oefening is zeker nuttig”, aldus burgemeester Dorien Cuylaerts (N-VA). “Je krijgt elke zes jaar een opleiding bij de gouverneur jaar, maar een oefening als deze maakt het toch wel echter.”

“Deze oefening was de grootste die we al gehouden hebben sinds de brandweerhervorming”, zegt Luc Faes, zonecommandant van Taxandria. Dit zijn kansen die je moet grijpen. Het moest wel snel gaan, want volgende week worden de gebouwen gesloopt. We zullen nu evalueren. Eerst was er wel wat chaos, maar we hebben er snel structuur in gekregen. Een geslaagde oefening dus.”