GLS De Wegwijzer krijgt medaille Verkeer op School Toon Verheijen

07 december 2018

15u56 0 Rijkevorsel De Gemeentelijke Lagere School De Wegwijzer uit Rijkevorsel is door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een bronzen Verkeer op School-medaille. De school kreeg deze bekroning wegens haar inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie.

Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen. Voorbeelden zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen, fietsen, ‘De Grote Verkeerstoets’ waarmee scholen de verkeerskennis van hun leerlingen kunnen testen, en ‘Helm Op Fluo Top’, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje en een fietshelm te dragen. Elk van deze VSV-initiatieven levert de deelnemende scholen een punt op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te schakelen en leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte opleidingen Verkeer op School.

GLS De Wegwijzer is één van die scholen. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat De Wegwijzer het hele jaar allerlei acties opzet rond verkeersveiligheid. Op het einde van het schooljaar volgt dan de bekroning tijdens de jaarlijkse verkeersapotheose. Op deze dag worden de resultaten van alle verkeersinitiatieven in de verf gezet. Toon Aerts, veldrijder en ex-leerling van GLS De Wegwijzer, zet de jonge verkeershelden dan steevast met veel plezier in de bloemetjes.

In ruil voor alle verkeersinspanningen van De Wegwijzer krijgt de school een bronzen medaille om aan de schoolpoort te hangen plus een digitale medaille om mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de verkeerswerking op school te ondersteunen.