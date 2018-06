Gevraagd: stipte treinen in Noorderkempen 06 juni 2018

02u44 0 Rijkevorsel De gemeente Brecht heeft de NMBS-top een brief gestuurd om haar beklag te doen over de gebrekkige dienstverlening. Vooral de stiptheid van de treinen blijkt een heikel punt. Zeker voor pendelaars die vanuit Rijkevorsel en Hoogstraten komen en zo hun busaansluiting dikwijls missen. De NMBS belooft beterschap met een pendeldienst.

Veel gejuich en gejubel op 9 april toen de allereerste Beneluxtrein tussen Amsterdam-Brussel stopte in het station Noorderkempen, maar ondertussen is de euforie al fel geminderd. Een eerste trein naar Brussel is er pas om 8 uur. En de meeste Beneluxtreinen rijden het station Noorderkempen telkens met een vertraging binnen van een tot enkele minuten. In sommige gevallen zelfs meer dan tien minute. Regelmatig wordt er zelfs een trein geschrapt. "We hebben zo lang uitgekeken naar deze treinverbinding", zegt burgemeester Luc Aerts (CD&V). "Maar we worden nu meer dan veelvuldig aangesproken door misnoegde treinreizigers. Dagelijks ondervinden ze hinder met de stiptheid."





De spoorwegmaatschappij geeft de problemen toe, maar belooft beterschap en oplossingen. "Als er treinen beschikbaar zijn op het moment dat er zich een incident voordoet, dan zullen we een pendeltreindienst inleggen", zegt Bart Crols. De NMBS geeft ook toe dat er met De Lijn gepraat moet worden. (VTT)