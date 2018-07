Gemeenteschuld daalt 17 juli 2018

De gemeente heeft de schuldenlast de voorbije jaren grondig kunnen doen dalen. In 2012 bedroeg die nog meer dan 12 miljoen euro, maar nu bedraagt die nog maar 8,7 miljoen euro. Dat betekent nog een schuld van 737 euro per inwoner ten opzichte van 1.097 euro in 2012. "Doordat de gemeente beschikt over voldoende eigen middelen hebben we ook kunnen investeren", zegt schepen Jos Boeckx. "Zo werd recent sportcentrum De Valk gekocht en werden tal van nieuwe gebouwen gerealiseerd zoals de Leo Pleysierbibliotheek, het jeugdlokaal aan de Sonsheide, de buitenschoolse kinderopvang in Sint-Jozef, de pastorij waar de wijkpost van de politie haar intrek zal nemen." (VTT)