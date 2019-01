Gemeentepersoneel in de bloemetjes gezet Toon Verheijen

22 januari 2019

Het gemeentebestuur heeft enkele verdienstelijke personeelsleden van gemeente en OCMW gehuldigd. Zowel de personeelsleden die in 2018 op pensioen zijn gegaan, als de personeelsleden die 25 of 35 jaar in dienst zijn, werden in de bloemetjes gezet.

Het ging om Ingrid Fransen en Hilde Laureyn (beiden niet op foto), Rita Loos, Guy Slegers, Griet Maussen, Marc Spiessens, Jos Van Laer en May Van Steenbergen. Zij gingen met pensioen. Daarnaast waren er nog bloemen voor de leerkrachten Gert Heylen en Inge Sysmans die 25 jaar in dienst zijn. Zorgcoördinator Rudi Vervoort is zelfs 35 jaar in dienst.