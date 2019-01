GemeenteBelangen schenkt cheque van 1.736 euro aan Chiro Rijkevorsel Toon Verheijen

GemeenteBelangen heeft tijdens haar nieuwjaarsreceptie een cheque van 1.736 euro overhandigd aan de Chiro. “Met dit initiatief wensen wij hen een steuntje in de rug te geven omwille van de problematiek die zij ondervinden met hun lokalen. Dit dossier wordt sterk in de gaten gehouden door Jeroen Ooms van onze ploeg die zelf vele jaren lid was van de chiro”, vertelt de nieuwe voorzitter Chantal Kleynen. “Ik wil ook Renilde Willemse bedanken die bijna 9 jaren het mandaat uitoefende van voorzitter. Renilde zet haar werk verder binnen de partij als fractievoorzitter. Met haar politieke ervaring van ondertussen bijna 25 jaren blijft zij een bouwsteen van formaat voor de concretisering van onze partij die sinds de laatste verkiezingen tal van nieuwe bestuursleden heeft verworven.”