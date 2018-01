Gemeentebelang & Vld wil met cateraar als kopman tanden zetten in beleid 26 januari 2018

Gemeentebelang & Vld organiseert vanavond de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie in aanwezigheid van federaal minister Maggie De Block. Tijdens de avond zal Gemeentebelang & VLD bekendmaken dat Paul Bevers, zaakvoerder van een cateringbedrijf, de lijst zal trekken.





De partij doet een stevige oproep naar de huidige meerderheid. "Wij hebben geen zin om nog eens in de oppositie te belanden", zegt voorzitster Renilde Willemse. "Ik hoop dat we een faire kans krijgen en dat er nog geen voorakkoord gesloten is." Lijsttrekker Paul Bevers is bekend. Hij is zaakvoerder van het gelijknamige bedrijf Events Catering Bevers dat in heel Vlaanderen actief is. (VTT)