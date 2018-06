Gemeente zoekt vrijwillige zwerfvuilophalers 27 juni 2018

02u49 0

De gemeente is op zoek naar vrijwilligers die zich willen inzetten om mee zwerfvuil op te ruimen. Het is de bedoeling dat de vrijwilliger zich engageert om zijn of haart straat/buurt mee proper te houden. De gemeente stelt handschoenen, een grijptang, een fluohesje, vuilniszakken en PMD-zakken ter bschikking. Er worden ook de nodige afspraken gemaakt voor het ophalen van het verzamelde zwerfvuil. (VTT)





Meer info op





milieudienst@rijkevorsel.be