Gemeente zoekt namen voor wijkpaadjes 02 februari 2018

De gemeente daagt haar inwoners uit om nieuwe namen te zoeken voor enkele kleine wijkwegen. In het centrum van Rijkevorsel werd in 2016 gekozen voor het Haasje-over-pad, het 1-2-3-pianopad en het Ollekebollekepad. Dit jaar wordt een vervolg gebreid aan het project met een zoektocht naar nieuwe namen voor de wijkpaadjes van Sint-Jozef Rijkevorsel. Net zoals in het centrum krijgen enkele van de paadjes een naam gebaseerd op oude rijmpjes, spelletjes of liedjes. De werkgroep heeft hiervoor een aantal trage wegen in Sint-Jozef alsook een aantal kinderspelen en rijmpjes geselecteerd. In school Het Kompas zal de komende maand volop gewerkt worden rond deze wijkpaadjes. De leerlingen kunnen zo op een ludieke manier kennismaken met de oude rijmpjes en spelletjes. Sinds 19 januari kan iedereen stemmen voor hun favoriete spelletje of rijmpje. De meest gekozen spelletjes en rijmpjes worden als naam gekozen voor de geselecteerde wijkpaadjes. De werkgroep bepaalt later welke naam aan welk straatje wordt toegewezen. Stemmen kan via www.rijkevorsel.be/wijkpaadjes tot en met 28 februari . (VTT)