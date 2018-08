Gemeente zet vernieuwing sporthal voort 02 augustus 2018

De gemeente, die sinds kort eigenaar is van sportcentrum De Valk, is volop bezig met het vernieuwen van de sporthal. Tijdens de zomervakantie wordt het schrijnwerk vernieuwd en worden er ook nooddeuren geplaatst. De kleedkamers worden ook voorzien van een nieuwe verflaag. De bedoeling is om ook tegen september de sterk verouderde en versleten sportmaterialen te vervangen. Eerder werd er ook al een kuismachine aangeschaft voor het onderhoud van de sportvloer en kwam er nieuwe verwarming. Er kwam ook extra bergruimte en extra containers voor het stockeren van afval. Het voetbalveld werd enkele weken geleden heraangelegd. De kleedkamers zijn al helemaal vernieuwd. Daar werd een ventilatiesysteem geïnstalleerd en werden de douches van thermostaatkranen voorzien. Tot slot werd er in de doorgang tussen de velden van Rijko en sportcentrum De Valk een zone voorzien voor fietsers. Hier is het voortaan verboden om met de auto te komen. (VTT)