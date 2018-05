Gemeente werkt aan bijenplan 28 mei 2018

De gemeente Rijkevorsel werkt aan een bijenplan. Het wil daarmee haar steentje bijdragen aan het versterken van de bijenpopulatie die er overal in Vlaanderen op achteruit gaat. In het bijenplan staan concrete acties opgesomd om de insecten in Rijkevorsel en de bijenpopulatie in het bijzonder te versterken. Enerzijds zijn er acties om alle inwoners, bedrijven en organisaties te sensibiliseren. Anderzijds werkt ook de gemeente zelf bij het beheer van het openbaar domein aan de doelstellingen van het bijenplan. De gemeente verspreidt ook gratis zakjes bloemenzaad. Een bloemenweide is immers een ideale biotoop voor bijen. Eén zakje bevat 5 gram zaad en is goed voor vijf vierkante meter. Iedereen kan het zakje afhalen op de opendeurdag van bijencentrum De Raam op zondag 3 juni tussen 9 en 17 uur. (VTT)