Gemeente voert controles op snelheid op 02 augustus 2018

Het gemeentebestuur heeft een snelheidsinformatiebord aangeschaft én een verkeersteller om meer en sneller te kunnen ingrijpen bij meldingen of klachten over veelvuldige snelheidsovertredingen.





De verkeersteller registreert de snelheid en het aantal voertuigen in één richting. Aan de hand van deze gegevens kan de gemeente nagaan of er in een straat een probleem is met betrekking tot verkeersveiligheid. Waar een duidelijk probleem wordt geconstateerd, volgt een verkeersactie.





Zo zullen er op Koekhoven, Eikendreef, Hoge Heideweg, Stevennekens, Vlimmersebaan, Prinsenpad en Potbergstraat alvast controles uitgevoerd worden. (VTT)