Gemeente onderzoekt invoeren van autodelen Toon Verheijen

25 februari 2019

De gemeente denkt aan het invoeren van het systeem van autodelen, maar wil daarvoor wel de mening van haar inwoners kennen. Autodelen is een systeem dat in heel wat Vlaamse gemeente aan een opmars bezig is. Het komt er op neer dat de auto’s een vaste standplaats krijgen in de gemeente en na reservatie door de gebruikers van het systeem gehuurd worden door hen. Uit onderzoek zou gebleken zijn dat één deelauto zo’n vijf tot tien privéwagens vervangt. Iedereen kan de enquête op de website invullen of langskomen in het gemeentehuis of de Leo Pleysier- of Aster Berkhofbibliotheek komen invullen. De enquête wordt afgesloten op 22 maart. Nadien wordt met de resultaten aan de slag gegaan.