Gemeente haalt kerstbomen op

Arbeiders van de gemeente zullen op woensdag 10 en donderdag 11 januari de kerstbomen ophalen. De ophaling start op 10 januari vanaf 8 uur 's morgens. Om in aanmerking te komen voor deze gratis ophaling moet je kerstboom vóór het vermelde tijdstip gebracht worden naar één van de ophaalpunten. Er worden alleen echte naaldbomen opgehaald en dit zonder mand of pot en zonder versiering. De (30) ophaalpunten zijn te vinden op de website van de gemeente. Onder meer de kerststal is een verzamelpunt. (VTT)