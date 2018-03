Gemeente gaat ook strijd aan tegen blikjes 02 maart 2018

02u28 0

Ondanks alle inspanningen blijft zwerfvuil een hardnekkig probleem. Het gemeente-bestuur van Rijkevorsel is ervan overtuigd dat de invoering van statiegeld het zwerfvuil aanzienlijk vermindert en de nefaste invloed ervan op het leefmilieu zal indijken. De Statiegeldalliantie is een samenwerkingsverband tussen Nederland en Vlaanderen dat bestaat uit organisaties, bedrijven, verenigingen en lokale overheden en dat ervoor pleit om statiegeld in te voeren op PET-flessen en blikjes. "Ondanks alle inspanningen om Rijkevorsel netjes te houden, blijven rondslingerende blikjes en flesjes een storend element", zegt schepen van milieu Lizette Keyzers. "Naast de talloze acties en preventiecampagnes steekt Rijkevorsel veel geld en middelen in het ophalen van zwerfvuil, het vegen van straten en pleinen, het leegmaken van de straatvuilbakjes. Ook verenigingen stekengeregeld de handen uit de mouwen en organiseren met de steun van de gemeente opruimacties. Helaas blijft het dweilen met de kraan open. Statiegeld lijkt ons dan ook een goede oplossing." (VTT)





