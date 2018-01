Gemeente definitief eigenaar van De Valk 02u45 0

De gemeente is sinds maandag definitief de eigenaar van sportcomplex De Valk, want de notariële verkoopakte is ondertekend. De gemeente heeft de voorbije weken al de nodige voorbereidingen getroffen om meteen al verfraaiings- en herstellingswerken in De Valk te laten uitvoeren. Het gaat om aanpassingswerken aan de verwarming, de verluchting en de elektriciteit, vernieuwing van het sanitair, schilder- en schrijnwerken, een betere brandveiligheid, onderhoudswerken van het groen en de installatie van een toegangscontrolesysteem. "Deze opfrissing moet ervoor zorgen dat de sporthal nog minstens enkele jaren dienst kan doen", zegt sportschepen Stefan Maes (N-VA). "Er zal wel wat hinder zijn, maar we hopen op begrip van de sporters. Ondertussen zal de gemeente in overleg met alle betrokken partijen nagaan welke noden er zijn voor de toekomst." (VTT)