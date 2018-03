Gele papiercontainers vanaf mei 09 maart 2018

02u50 0

Eind april of ten laatste begin mei krijgen de inwoners van Rijkevorsel hun gratis gele papiercontainer van IOK. Binnenkort ontvangt ieder gezin in onze gemeente een persoonlijke brief en folder met alle informatie over de nieuwe container. Het standaardformaat is een container van 240 liter. Voor bewoners van appartementen, studio's en rijhuizen zijn er ook kleine containers van 40 liter beschikbaar. Appartementsbewoners kunnen ook kiezen voor een gezamenlijke container van 1.000 liter met een papiergleuf die op slot is. Sinds gisteren is er een infostand op het gemeentehuis en op het recyclagepark met voorbeeldcontainers. Op maandag 26 maart zullen de medewerkers van IOK Afvalbeheer op de wekelijkse markt aanwezig zijn om de gele papiercontainers voor te stellen. (VTT)