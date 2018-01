Geen extra afslagstrook in Bochtenstraat 02u24 0

De provinciale verkeerscommissie heeft negatief advies gegeven om de zogenaamde 'rammelstrook' op het kruispunt van de Bochtenstraat en Dorp om te vormen tot een volwaardige afslagstrook. Het gemeentebestuur had die vraag gesteld omdat het kruispunt bijna dagelijks opstoppingen veroorzaakt in het centrum. Deze maatregel zou de doorstroming op het kruispunt opmerkelijk verhogen.





De commissie vindt echter dat de verkeersveiligheid van fietsers in het gedrang zou komen met deze afslagstrook. (VTT)