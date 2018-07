Fotozoektocht brengt oorlogsverleden in kaart 24 juli 2018

02u45 0

Toerisme Merksplas organiseert samen met Toerisme Rijkevorsel van 1 augustus tot 23 september een fotozoektocht langs de Polar Bears-wandeling. Het gaat om een wandeling van zestien kilometer, bestaande uit twee lussen van acht. Langs elke lus moet de deelnemer zes foto's zoeken die in de juiste volgorde gerangschikt moeten worden. De lus "Plum Bridge" vertrekt vanuit Sint-Jozef Rijkevorsel. Dit is de groene lus op de kaart, met groen als kleur van de hoop, de hoop op een doorbraak van de geallieerden vanuit Sint-Jozef Rijkevorsel. De lus "John Harper" vertrekt vanuit Merksplas-Kolonie. Dit is de rode lus op de kaart, met rood als kleur van het bloed in de strijd bij Merksplas-Kolonie.





Deelname is gratis. Het deelnameformulier en plan kan je printen van de website van beide toeristische diensten, maar zijn ook beschikbaar in het toeristisch infokantoor van Merksplas en Rijkevorsel of bij bepaalde horecazaken en bakkers. De prijsuitreiking vindt plaats op 30 september, waarschijnlijk in het Bezoekerscentrum Kolonie 5-7 op Merksplas-Kolonie. Je kan een overnachting voor twee personen winnen in een hotel of B&B in de buurt van Arnhem. De uitreiking wordt voorafgegaan door een hulde en kransneerlegging om 10.00 uur aan het monument van John W. Harper ter herdenking aan de Polar Bears, maar ook aan Poolse en andere bevrijders. (VTT)