Familie Vincent neemt horecazaak over, zoon (20) wordt 'uithangbord'

02u33 0 Rijkevorsel De Zoerselse familie Vincent neemt het brasseriegedeelte van sportcentrum De Valk over. Zoon Yari (20) wordt het gezicht, maar kan in tijden van nood rekenen op zijn ouders en zussen. Zij volgen de uitbater op die nog maar sinds begin dit jaar actief was, maar het niet meer kon combineren met zijn andere zaak.

Het horecagedeelte van sportcentrum De Valk stond sinds de zomer over te nemen omdat de uitbaters het niet meer konden combineren met hun andere zaak. Volgens gebruikers van de sporthal was de cafetaria ook niet altijd open wanneer dat wel het geval moest zijn. De gemeente heeft nu uiteindelijk een nieuwe concessionaris gevonden. De familie Vincent uit Zoersel neemt de zaak over. "Al is het wel de bedoeling dat onze zoon Yari het gezicht wordt van de zaak", vertelt mama Sandra die zelf een café heeft gehad in Berchem en vroeger ook hielp in het café van haar moeder in Zurenborg in Antwerpen. "Maar we zullen hem uiteraard wel mee begeleiden, want hij zal zelf nog veel moeten leren. Hij is jong, maar we hebben er alle vertrouwen in. Hij heeft er zijn vaste job voor opgegeven. We hebben het zelfs proberen uit zijn hoofd te praten, maar hij heeft er echt zijn zinnen opgezet (lacht). Maar hij zal altijd kunnen rekenen op ons, zijn twee zussen en schoonbroers."





Ambitieus

Yari zelf is ambitieus. Hij heeft naast een diploma horeca, in Nederland behaald, ook nog een diploma bakker én carrosserie. "Best wel spannend een eigen zaak, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het gaat lukken", vertelt Yari. "Aan het concept zelf zullen we niet meteen veel veranderen, al starten we wel met een kleine eetkaart. Dat was nu niet het geval. In de toekomst zullen we wel bekijken hoe we beetje per beetje echt onze stempel kunnen drukken op de zaak. Ik besef ook dat het zeker geen 'nine to five'-job is."





