Familie 'met hoekje af' bouwt BoemelBar 30 maart 2018

02u27 1 Rijkevorsel Het begon als een cadeau voor het huwelijk van Pieter Cools enkele jaren geleden, maar sinds gisteren heeft de familie Cools haar eigen BoemelBar. Een oude Renault die het ombouwde tot een heuse tapwagen. Iedereen die wil, kan de wagen nu huren.

Een familie met een hoekje af. Zo omschrijft de familie Cools zichzelf althans. "Het was 'ons vader' die in 2015 online een oude Renault-truck kocht van Oxfam", vertelt zoon Rens. "Een idee dat bij hem beginnen rijpen was omdat mijn broer Pieter ging trouwen en het feest in onze boomkwekerij doorging. Pieter wilde namelijk graag met foodtrucks werken."





Na wat kleine verbouwingen werd de truck klaargemaakt voor de trouw, maar daarna belandde de wagen weer in de garage.





"Daarna groeide het idee om méér te doen met die truck", lacht Rens. "Dus besloten we om hem helemaal op te knappen. Alleen was het een zoektocht naar de juiste vakmensen. Uiteindelijk vonden ze die in Daan Aerts van Carrosiecentrum Hoogstraten en Bram Leestmans van Mr. Fixit. Na veel denkwerk samen met moeder May en dochter Nies, is de oude en verroeste truck omgetoverd tot een echte tapwagen, die uiteindelijk de toepasselijke naam BoemelBar meekreeg. "Iedereen die wil kan hem huren", vertelt Rens Cools. "Ideaal voor een huwelijk, babyborrel, receptie of wat dan ook. We hebben ook een goede muziekinstallatie voorzien." (VTT)