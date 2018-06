Extra woongelegenheden in Sint-Jozef 04 juni 2018

Bouwmaatschappij De Noorderkempen realiseert in Sint-Jozef Rijkevorsel extra woongelegenheden. Zo zijn er in de straat Sint-Jozef twee appartementen gebouwd waar vroeger een woning stond. De voorkant van de appartementen ligt aan het kanaal Dessel-Schoten. Het gelijkvloers appartement is zo ontworpen dat het aanpasbaar is voor andersvaliden. Momenteel is De Noorderkempen nog bezig met het bouwen van drie nieuwbouwappartementen in de Lindenweg. Daar gaat het om twee appartementen met twee slaapkamers en één appartement met drie slaapkamers. Verder wordt er ook werk gemaakt van de verdere ontwikkeling van de Molenakkers. Daar worden woongelegenheden gerenoveerd en komen er nieuwe bij. (VTT)