Extra camera's mogelijk pas in 2019 08 juni 2018

De zeventien extra ANPR-camera's die de politiezone Noorderkempen in de pijplijn heeft zitten, worden mogelijk niet voor het einde van dit jaar actief. Het bedrijf dat de camera's moet plaatsen, wordt overstelpt door aanvragen waardoor verschillende dossiers vertraging oplopen. "De oorspronkelijke planning was eind 2018 dus we hopen dat de firma zich effectief aan de vooropgestelde planning houdt", aldus burgemeester Tinne Rombouts (CD&V). De politiezone Noorderkempen investeert zo'n 560.000 euro in het project. De zone telt momenteel al vier camera's op lokale wegen in Meer, Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel. Op de E19 pal op de grens met de A16 staat ook nog een camera net als twee op de transportzone Meer/Hazeldonk. Daar komen ook nog eens de camera's bij die fungeren als vrachtwagensluis. Die komen in Meerdorp in Meer, Meerledrop in Meerle en de Vrijheid in Hoogstraten. Daarnaast komen er dus nog eens zeventien bij waarvan elf in Hoogstraten, vier in Merksplas en twee in Rijkevorsel. (VTT)