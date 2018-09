Expo rond WOI-vluchtelingenkamp in Nederlandse Uden 05 september 2018

In de kerk van Sint-Jozefkerk opent op vrijdag 7 september de tentoonstelling rond het vluchtoord Uden.





Aan het begin van de Eerste Wereldoorlog, oktober 1914, leed België onder zware beschietingen van de Duitsers. Een grote stroom van vele duizenden Belgische vluchtelingen kwam in dat najaar op gang. Velen trokken richting Nederland. De gemeente Uden besliste om 35 hectare heideterrein tussen Uden en Zeeland in bruikleen te geven. In een mum van tijd werd een geheel houten barakkendorp uit de grond gestampt waar 10.000 vluchtelingen konden wonen.





Heel wat inwoners uit de Kempen vonden een veilig onderkomen in Uden. De expo is te bezichtigen op zondagen 9, 16 en 23 september van 13.30 tot 17 uur en op zaterdag 29 september van 13.30 tot 17 uur. (VTT)