Duo riskeert 30 maanden cel voor inbraken in brood- en aardbeiautomaten Jef Van Nooten

06 november 2018

13u44 1 Rijkevorsel Twee Roemenen die tal van brood-, drank- en aardbeiautomaten hebben gekraakt, riskeren een gevangenisstraf van 30 maanden. Ze pleegden vooral feiten in Rijkevorsel en omgeving.

Nicolae-Cristinel B. (42) en Marian-Nelu B. (27) worden in totaal verdacht van een twintigtal inbraken in voeding- en drankautomaten. Ze waren onder meer actief in Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas en Lille, maar ook elders in Vlaanderen. “Beelden van de ANPR-camera’s toonden aan dat hun auto werd opgemerkt in de buurt van verscheidene automaten die werden gekraakt. Ook de gsm van één beklaagde was meermaals bij de mast aan de automaten aanwezig”, zegt openbaar aanklager Inge Delissen.

Tijdens een huiszoeking vond de politie kledij terug die gedragen werd tijdens de automatenkraken. De beklaagden zijn niet aan hun proefstuk toe. In het buitenland zijn ze reeds veroordeeld voor gelijkaardige feiten. Dit keer riskeren ze 30 maanden gevangenisstraf.

Eén van de gekraakte automaten was die van bakker Jef Meeuwesen uit Rijkevorsel. “De broodautomaat werd volledig beschadigd. De schade bedraagt in totaal 2.864 euro”, aldus de advocaat van de bakker.

Vonnis op 20 november.